ViacomCBS veräußert sein New Yorker Gebäude

Vermischtes

Danach möchte das Unternehmen das Gebäude zurückmieten.

Harbor Group International, ein privates Immobilieninvestment- und -managementunternehmen, gab am Montag bekannt, dass es mit ViacomCBS eine Vereinbarung über den Kauf des CBS-Gebäudes in New York City für 760 Millionen Dollar getroffen hat. Der 38-stöckige Büroturm in der 51 West 52nd Street in Midtown Manhattan wird wegen seiner Architektur aus grauem Granit und den dunkel getönten Fenstern auch als Black Rock bezeichnet."Die Vereinbarung über den Erwerb des CBS-Gebäudes ist ein weiterer Beweis für die Fähigkeit von HGI, in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt einzigartige Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und erfolgreich umzusetzen", sagte Richard Litton, Präsident von HGI. "Mit seiner erstklassigen Lage, seinen Class-A-Eigenschaften und seiner starken Mieterliste ist HGI in der Lage, eines der wenigen ikonischen Objekte in New York City zu erwerben. Wir freuen uns darauf, unseren strategischen Geschäftsplan für dieses Objekt in einer Zeit des Umbruchs auf dem Büromarkt von New York City umzusetzen.""Diese Vereinbarung folgt der zuvor angekündigten strategischen Überprüfung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten, die wir kurz nach unserer Fusion abgeschlossen haben", sagte Naveen Chopra, EVP und Chief Financial Officer bei ViacomCBS. "Die Verwendung der Erlöse aus dieser Transaktion steht im Einklang mit unserer zuvor besprochenen Kapitalallokationsstrategie und ermöglicht uns weitere finanzielle Flexibilität, um in unsere strategischen Wachstumsprioritäten, einschließlich Streaming, zu investieren."