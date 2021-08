«Y: The Last Man» startet

TV-News

Der Deutschlandstart der Comicadaption erfolgt im September bei Disney+.

Disney+ bringt die Serienadaption der Comicreihenach Deutschland. Wie der Streaming-Dienste bekannt gab, wird die Serie hierzulande am 22. September bei Disney+ im Star-Bereich ihre Premiere feiern. Zum Auftakt gibt es dabei gleich drei Episoden am Stück. Anschließend wechselt Disney+ wieder in den gewohnten wöchentlichen Ausstrahlungsrhythmus. Insgesamt umfasst die 1. Staffel zehn Episoden.Die Serie basiert auf der gleichnamigen Comicreihe von Autor Brian K. Vaughan und spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der alle Säugetiere mit einem Y-Chromosom durch eine mysteriöse Krankheit ausgelöscht wurden. Nur ein einziger Mann hat überlebt und versucht gemeinsam mit seinem Kapuzineraffen in der neuen Realität zu überleben.Die Hauptrollen in «Y: The Last Man» spielen Diane Lane, Ben Schnetzer, Olivia Thirlby, Ashley Romans, Amber Tamblyn, Marin Ireland, Diana Bang und Elliot Fletcher. Als Showrunner fungiert Eliza Clark, die beispielsweise durch Extant oder Animal Kingdom bekannt sind. Als Produzenten sind zudem Nina Jacobson, Brad Simpson, Mari Jo Winkler-Ioffreda und Comicautor Brian K. Vaughan an Bord. Passend zum Thema wurde zudem alle Episoden von Regisseurinnen inszeniert und auch in anderen Bereichen setzte die Produktion verstärkt auf weibliche Verantwortliche.