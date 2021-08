«American Horror Stories»: FX bestellt 2. Staffel der Horror-Anthologie

US-Fernsehen

Ryan Murphy bekommt mehr zu tun: Der Sender FX will mehr Folgen.

Die Horror-Anthologieseriebekommt eine 2. Staffel. Wie TVLine berichtet, hat der Sender FX die Serie noch vor dem Finale der ersten Staffel verlängert. Die neuen Folgen sollen im kommenden Jahr in den USA bei FX on Hulu, einem Spartenbereich des Streaming-Dienstes Hulu, ihre Premiere feiern.«American Horror Stories» ist ein Spin-off zu «American Horror Story» und wurde wie die Mutterserie von Ryan Murphy und Brad Falchuk kreiert. Im Gegensatz zu «American Horror Story» gibt es bei den «Stories» aber keine staffelübergreifende Geschichte. Stattdessen geht der Ansatz eher in Richtung «The Twilight Zone». In jeder Episode wird eine in sich abgeschlossene Geschichte erzählt.Passend zum Konzept sind in der Serie auch in jeder Episode unterschiedliche Darsteller zu sehen. In Staffel 1 waren unter anderem Matt Bomer, Celia Finkelstein, Naomi Grossman, John Carroll Lynch, Charles Melton, Billie Lourd, Chad James Buchanan, Cody Fern, Dylan McDermott und Jamie Brewer mit von der Partie.Staffel 1 von American Horror Stories umfasst insgesamt sieben Episoden. Das Finale mit dem Namen "Game Over" feiert in den USA in dieser Woche am 19. August seine Premiere. In Deutschland lässt die Serie ebenfalls nicht mehr lange auf sich warten. «American Horror Stories» erscheint hierzulande über den Streaming-Dienste Disney+ . Die erste Episode wird am 8. September im Star-Bereich verfügbar sein. Disney+ setzt wie üblich auf ein wöchentliches Ausstrahlungsmodell.