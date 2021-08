«Der Alte» lässt ARD-Komödien-Wiederholung alt aussehen

Quotennews

Die Wiederholung von «Die Drei von der Müllhalde» kam gar nicht gut beim Publikum an.

Im Ersten gab es am Freitagabend eine Wiederholung vonzu sehen. Der Film mit dem Titel „Mission Zukunft“ lief erstmals am 29. Mai 2020 und lockte damals 4,57 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an, was an jenem Abend für 16,0 Prozent Marktanteil sorgte und damit das zweitbeste Ergebnis der Reihe bedeutete. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren immerhin 0,56 Millionen dabei, was 7,9 Prozent dieses Marktes belegte.Diesmal lockte die Wiederholung nur 2,36 Millionen Zuschauer an, wovon 0,25 Millionen jünger waren. Die Marktanteile beliefen sich auf ausbaufähige 10,2 Prozent bei allen und magere 4,7 Prozent bei den jungen Sehern. Auch das ZDF zeigte eine Wiederholung, setzte aber auf Krimiware in Form von. Die Geschichte „Aufstiegskampf“ verbuchte ein 3,95-millionenköpfiges Publikum, wovon 0,27 Millionen aus der jüngeren Zuseherschaft stammten. Auf dem Quotenmarkt performte das ZDF-Programm deutlich besser, denn hier stand eine Sehbeteiligung von 17,3 Prozent zu Buche. In der jungen Zuseherschaft war der Vorsprung mit 5,4 Prozent für den Mainzer Sender nicht ganz so groß.Erstmal wurde der von Matthias Kiefersauer inszenierte Film im April 2018 ausgestrahlt. Damals verbuchte der Mainzer Sender 4,68 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 18,3 und 7,9 Prozent. Die Reichweite bei den Jüngeren lag bei 0,53 Millionen.