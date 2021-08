Primetime-Check

«Wilsberg» mit einer Wiederholung oder «Die große Schlagerstrandparty»? «5 gegen Jauch» oder «Promi Big Brother»? Die Primetime war vollgepackt mit Highlights. Wer schlug sich am besten?

Das Erste griff am gestrigen Samstagabend auf eine Schlagershow zurück und sendete. Interessierte fand das Programm insgesamt 3,82 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Zusätzlich konnten 0,39 Millionen Zuschauer der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen zugeordnet werden. Es ergaben sich Marktanteile von insgesamt 19 Prozent und 9,3 Prozent am Markt der Jüngeren. Das Zweite sendete hingegen mitden Krimi des Samstagabends. Hierzu konnten 3,68 Millionen Zuschauer insgesamt und 0,34 Millionen jüngere Zuschauer gemessen werden. Beim ZDF ergaben sich demnach Marktanteile von insgesamt 17,7 Prozent und 8,2 Prozent am jungen Markt.Bei den Privaten sendete RTL ab 20:15 Uhr eine weitere Folgeund sicherte sich damit 1,6 Millionen Zuschauer, wovon 0,39 Millionen der werberelevanten Zielgruppe zugesprochen werden konnten. Die Marktanteile lagen demnach bei 8,4 Prozent am Gesamtmarkt und 9,6 Prozent am Zielgruppenmarkt. Die nächste Show des Abends spielte sich bei Sat.1 ab, hier gab es. Dazu ließen sich 1,11 Millionen Zuschauer insgesamt messen, wovon wiederum 0,45 Millionen Umworbene erkannt werden konnten. Die Marktanteile beliefen sich auf insgesamt 5,5 Prozent und 10,5 Prozent am Markt der Zielgruppe.Bei ProSieben setzte sich der Samstagabend im Film-Format fort. Es lief «War Dogs» ► , während bei VOX gezeigt wurde. ProSieben setzte sich mit 0,62 Millionen Zuschauern klar an Platz zwei des Film-Vergleichs. Hiervon konnten 0,4 Millionen Zielgruppen-Zuschauer definiert werden. Die Marktanteile ergaben sich mit insgesamt 3 Prozent und 9,3 Prozent am Markt der Zielgruppe. Der VOX-Film generierte 0,7 Millionen Zuschauer, wobei hiervon „nur“ 0,26 Millionen aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gemessen werden konnten. Die Marktanteile bei VOX lagen damit bei 6,2 Prozent am Markt der Zielgruppe und 3,4 Prozent am gesamten TV-Markt.Bei Kabel Eins ist die Doppelfolgezurück weiter fest im Samstagabend-Programm verankert und mit ihr 0,56 und 0,67 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Aus der werberelevanten Zielgruppe waren 0,16 und 0,2 Millionen mit dabei, wodurch sich der entsprechende Marktanteil auf 3,9 und 4,5 Prozent belief. Insgesamt landete Kabel Eins bei 2,8 und 3,1 Prozent Marktanteil. RTLZWEI wiederum sendete die Sozialreportage. So zog RTLZWEI deutlich weniger Publikum an und landete bei 0,27 Millionen Zuschauern insgesamt, davon 0,1 Millionen aus der Zielgruppe. Damit belegte die Reportage 1,3 Prozent des TV-Marktes und 2,4 Prozent des Zielgruppenmarktes.