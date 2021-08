«Die große Schlagerstrandparty» gewinnt den Abend

Quotennews

Wenn auch die «Tagesschau» insgesamt die größte Reichweite generieren konnte, gewann die «Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag» den Abend.

Die absolut beste Reichweite des Abends erzielte die «Tagesschau» um 20:00 Uhr mit 4,61 Millionen Zuschauern, wobei 0,67 Millionen Zuschauern der jüngeren Zuschauerschaft zugesprochen werden konnten. Die Marktanteile des News-Formats lagen bei insgesamt 24,1 Prozent und 17,5 Prozent am Markt der Jungen. Fernab dieser Zahlen spielte sich der Abend erfolgreich im Ersten ab. 3,82 Millionen Zuschauern ab drei Jahren verfolgten zur Primetime im Ersten. Die Show konnte sich zudem auf 0,39 Millionen jüngere Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren verlassen. Die Marktanteile lagen bei sehr guten 19 und guten 9,3 Prozent.Im Vergleich dazu, positionierte sich knapp hinter dem Ersten das Zweite. Der Abstand zwischen «Schlagerparty» und «Wilsberg» war denkbar knapp, insgesamt verfolgten 3,68 Millionen Zuschauer ab drei Jahren den ZDF-Krimi, wodurch der Marktanteil bei 17,7 Prozent lag. Ähnlich knapp präsentierte sich das Ergebnis der jüngeren Zuschauer. Hier ließen sich im Zweiten 0,34 Millionen Zuschauer messen und der entsprechende Marktanteil lag bei 8,2 Prozent.Neben den Primetime-Formaten zeigte sich am gestrigen Samstagum 21:45 Uhr am erfolgreichsten. Hierzu konnte das Zweite noch auf 3,02 Millionen Zuschauer zurückgreifen und insgesamt einen Marktanteil von 14,5 Prozent erzielen. Zuschauer aus der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen waren zu diesem Zeitpunkt noch 0,25 Millionen vertreten, während sich der Marktanteil auf 5,7 Prozent einpendelte.