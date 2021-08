«5 gegen Jauch» wieder unter 10 Prozent

Quotennews

Nach zuletzt guten Leistungen zeigte sich «5 gegen Jauch» gestern in der Samstags-Primetime bei RTL wenig erfolgreich. Beide Marktanteile lagen unter der 10-Prozent-Marke.

präsentierte sich, vor allem in der letzten Woche, am 07. August, äußerst gut. Mit 2,12 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 10,1 Prozent konnte sich RTL nichts vorwerfen lassen. Zudem zeigte sich die Quote aus der Zielgruppe mit 13,1 Prozent Marktanteil und 0,63 Millionen Zuschauern äußerst erfolgreich. Allesamt Zahlen, die RTL undsicherlich gerne wiederholt hätte, jedoch verlief der gestrige Abend deutlich anders.Mit 1,61 Millionen Zuschauern ab drei Jahren musste das Format von Günther Jauch und Oliver Pocher bereits auf eine Vielzahl an Zuschauern verzichten. Wenn sich auch noch immer recht gute 8,4 Prozent Marktanteil einstellten, dürfte dieser Abfall im Vergleich zur Vorwoche Stirnrunzeln verursachen. Die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen präsentierte sich ebenfalls enorm schwach. Hier konnten lediglich 0,4 Millionen Zuschauer gemessen werden und ein Marktanteil von 9,6 Prozent verbucht werden.Im Anschluss an die Primetime, um 0:05 Uhr, zeigte RTL noch. Hier konnte der Sender noch 0,62 Millionen Zuschauer insgesamt halten und damit einen Marktanteil von 8,5 Prozent erzielen. Die bis kurz vor 2 Uhr laufende Show hielt zudem 0,25 Millionen Zuschauer aus der klassischen Zielgruppe und damit einen Marktanteil von 11,2 Prozent.