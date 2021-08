Primetime-Check

Welche Quoten holte das Bundesliga-Eröffnungsspiel bei Sat.1? Hatte dem RTLs «Top Dog» etwas entgegenzusetzen?

Sat.1 war der klare Gewinner des Abends, schließlich zeigte der Bällchensender das Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga.verbuchte mit der ersten Halbzeit 4,49 Millionen Zuschauer, in der zweiten Halbzeit wuchs das Publikum auf 5,76 Millionen. Aus der Zielgruppe waren 1,40 und 1,70 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei. Auf dem Gesamtmarkt erzielte der Unterföhringer Sender 19,1 und 25,1 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen standen 26,5 und 29,3 Prozent zu Buche. Dieverfolgten 3,55 Millionen Fußball-Fans, was Marktanteile von 15,1 und 22,6 Prozent generierte.Das Erste schickteins Gegenprogramm, erreichte damit aber keine guten Werte. Mit 2,36 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, wovon 0,25 Millionen jünger waren, holte die blaue Eins Sehbeteiligungen von 10,2 und 4,7 Prozent. Dieinformierten im Anschluss 1,76 Millionen Zuschauer, die Quoten gaben noch weiter nach und landeten bei 7,6 und 4,3 Prozent. Das ZDF punktete zunächst mit einem alten-Film, den 3,95 Millionen sehen wollten, was 17,3 Prozent des Marktes entsprach. Der Mainzer Sender lockte 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährige an und verbuchte damit 5,4 Prozent Marktanteil.behielt im Anschluss noch 3,36 Millionen und 14,2 Prozent. In der jungen Zuschauergruppe sank die Quote auf 4,5 Prozent. Demfolgten ab 22:00 Uhr noch 2,18 Millionen Wissbegierige. Am Markt wurden 9,7 und 4,8 Prozent gemessen.Bei ProSieben gab es den Filmzu sehen, der 0,73 Millionen Zuschauer unterhielt, wovon 0,41 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Für die rote Sieben gab es mit diesen Zahlen Marktanteile von 3,2 Prozent bei allen und 7,6 Prozent bei den Umworbenen. Kabel Eins versendete zwei Folgenund kam auf Reichweiten von 0,43 und 0,46 Millionen. In der Zielgruppe zeigte die Quotennadel 3,5 und 3,8 Prozent. Ein-Doppelpack bescherte VOX Zielgruppe-Quoten von 3,5 und 3,2 Prozent. Insgesamt schalteten 0,71 und 0,70 Millionen ein.RTL setzte erneut aufund unterhielt mit der Hundeshow 1,67 Millionen Tierliebhaber. Für den Kölner Sender wurden Marktanteile von 7,2 und 9,9 Prozent ausgewiesen. Bei RTLZWEI standim Programmplan. Der Bruce-Willis-Film sorgte für ein 0,81-millionenköpfiges Publikum, was Sehbeteiligungen von 3,6 Prozent insgesamt und 4,9 Prozent in der Zielgruppe generierte.