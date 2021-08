Robert Rodríguez unterschreibt bei HBO

US-Fernsehen

Außerdem wird der Star-Regisseur auch für HBO Max tätig sein.

Robert Rodríguez und seine Troublemaker Studios haben einen First-Look-Deal mit HBO und HBO Max unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird der Produzent Projekte an HBO Max und HBO herantragen zur potenziellen Entwicklung als Originalserie. Racer Rodríguez, der Sohn von Rodríguez, wird im Rahmen des Abkommens als leitender Entwicklungsmanager fungieren. Die Produktionen könnten auch in den Produktionsstätten von Troublemaker in Austin, TX, durchgeführt werden."Es ist faszinierend, den Reichtum des ikonischen geistigen Eigentums im WarnerMedia-Portfolio zu nutzen und neue Geschichten zu erforschen", sagte Rodríguez. "Ich freue mich auf eine sinnvolle Zusammenarbeit mit den hochkarätigen kreativen Talenten bei HBO und HBO Max, die bewiesen haben, dass sie bereit sind, Risiken einzugehen, Normen in Frage zu stellen und inklusive Geschichten zu erzählen, während sie eine große Bandbreite an Qualitätsinhalten produzieren.""Robert Rodríguez und das Team der Troublemaker Studios haben einige der fesselndsten Projekte der jüngeren Vergangenheit geschaffen und dabei die Grenzen des Genres mit Humor und einzigartigem Bildmaterial erweitert", so Sarah Aubrey, Head of Original Content, HBO Max