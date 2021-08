VOD-Charts

In dieser Woche gab es ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze der Liste. Konnte «The Blacklist» wieder triumphieren?

In den vergangenen beiden Wochen konnte sich die Krimi-Serie «The Blacklist» zweimal in Folge den ersten Platz in dieser Liste sichern, dennoch war nicht alles rosig. Denn vergangene Woche verlor man mehr als eine Million Zuschauer. Eine Info vorweg: In dieser Woche steht eine größere Reichweite als vor einer Woche zu Buche. Reicht es damit zum dritten Triumpf in Folge? Dazu später mehr. Fangen wir ganz unten an: Platz zehn geht mit einer Bruttoreichweite von 1,47 Millionen anEinen Platz davor landet die deutsche Netflix-Serie, die auf 1,94 Millionen Abrufe kommt. Vergangene Woche reichte es mit 3,32 Millionen noch für Platz zwei. Rang acht sichert sich die Sitcom, die 20.000 Klicks mehr schaffte. Es stehen 1,96 Millionen zu Buche. Eine kleine Lücke reißt, der mit 2,40 Millionen Klicks am hinteren Ende einer dichtgestaffelten Reihe liegt.Denn auf 2,41 Millionen Aufrufe zwischen dem 6. und 12. August kommt die ABC-Serie. Neu mit dabei ist die Netflix-Serie, deren zweite Staffel am 30. Juli beim kalifornischen Marktführer erschien. Die Teenie-Actionserie wollten 2,44 Millionen sehen. Ebenfalls aus dem Hause Netflix stammt Platz vier, den diesmalbelegt. Die französische Serie kommt auf 2,45 Millionen Abrufe.Aus Spanien schleicht sichauf den dritten Platz in dieser Woche. Die beliebte Serie verbucht in der 32. Kalenderwoche eine Bruttoreichweite von 3,37 Millionen. Rund anderthalb Millionen Klicks Abstand haben die beiden vordersten Plätze, die nur 40.000 Abrufe voneinander trennt. Silber geht demnach an das zuletzt zweifach siegreiche. Die Krimi-Serie holt 4,85 Millionen Aufrufe. Gold sichert sichmit 4,89 Millionen Zuschauern. Nach drei Wochen kehrt die Krankenhaus-Serie somit an die Spitze der VOD-Charts zurück.