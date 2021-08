Zweite «LOL: Last One Laughing»-Staffel geht im Oktober an den Start Darin sind Anke Engelke, Annette Frier, Martina Hill, Larissa Rieß, Tahnee, Bastian Pastewka, Tommi Schmitt und Klaas Heufer-Umlauf sowie Max Giermann und Kurt Krömer zu sehen.