Tituss Burgess spielt Rooser

US-Fernsehen

Im Dezember soll das Musical bei NBC ausgestrahlt werden.

Theater hat in den Vereinigten Staaten von Amerika eine große Tradition. Schon seit Jahren strahlt der Fernsehsender NBC jährlich ein Broadway-Programm im Fernsehen aus. Nun castete man Tituss Burgess als Rooser für das kommende Projekt, das am 2. Dezember ausgestrahlt wird.In «Annie Live!» wird Burgess den schmierigen Rooster, den jüngeren Bruder der Hauptbösewichtin Miss Hannigan (gespielt von Taraji P. Henson), in dieser Live-Feiertagsproduktion des Musical-Klassikers darstellen. Rooster bricht aus dem Gefängnis aus und schmiedet mit seiner goldgierigen Freundin Lily einen Plan.«Annie», das auf dem Harold-Gray-Comicstrip "Little Orphan Annie" aus den frühen 1920er Jahren basiert, wurde in 50 Ländern lizenziert und aufgeführt und in acht Sprachen übersetzt. Das Musical wurde 1977 am Broadway uraufgeführt und 1999 mit Kathy Bates in der Hauptrolle und 2014 mit Quvenzhané Wallis in der Hauptrolle zweimal verfilmt.