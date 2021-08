VOX zieht «Goodbye Deutschland»-Geburtstag vor

TV-News

Statt am 30. August geht steigt die Geburtstagsshow schon am 23. August. Für das Jubiläum ist man dennoch eine Woche zu spät.

Vor einer Woche kündigte VOX für den 30. August eine abendfüllende Geburtstagssendung von «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» an, denn das Format feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Nun hat sich der Kölner Sender jedoch umentschieden und zeigteine Woche früher, am 23. August, um 20:15 Uhr. Dann kommen Auswanderer aus aller Welt auf Mallorca zusammen und stoßen auf den VOX-Klassiker an.Drei der Gäste müssen dabei gar nicht weit anreisen, denn die geladenen Peggy Jerofke und Steff Jerke, Daniela Büchner sowie Tamara und Marco Gülpen bewohnen noch immer die beliebte Mittelmeer-Insel. Mit Kathrin und Thommy Mermi-Schmelz kehren zudem zwei ehemalige Mallorca-Einwohner zurück, die nach ihrer Station in Brasilien heute wieder in Deutschland leben. Außerdem sind Anke Leithäuser, Oksana Kolenitchenko sowie Jörg und Fabio Klein zu Gast. Zusammen diskutieren die Auswanderer über ihr Leben und blicken auf neue «Goodbye Deutschland»-Geschichten.Fun Fact: Die erste Ausgabe ging am 15. August 2006, einem Dienstag, auf Sendung. Mittlerweile ist das Docutainment-Format am Montag beheimatet, weswegen sich eigentlich der 16. August anbieten würde, sodass man den genauen Geburtstag nur einen Tag später sozusagen nachfeiern würde, schließlich werden aktuell montags neue Folgen der Auswanderer-Sendung gezeigt. Warum VOX auf den späteren Termin setzt, bleibt wohl das Geheimnis der Programm-Verantwortlichen. Am 16. August bleibt eine „Viva Mallorca“-Ausgabe im Programm bestehen.