Joyn beendet «Check Check» nach Staffel drei

TV-News

Für die finale Staffel der Serie mit Klaas Heufer-Umlauf hat Joyn nun einen Starttermin genannt.

Im Juni erst stand Klaas Heufer-Umlauf als Jan Rothe für die dritte Staffel der Comedyserievor der Kamera, nun hat der Streamingdienst Joyn einen Starttermin für die neue Runde bekannt gegeben. Die dritte Staffel steht ab dem 23. September im Premiumbereich des Streamers von ProSiebenSat.1 und Discovery zur Verfügung. Gleichzeitig bestätigte Joyn, dass die dritte Staffel auch gleichzeitig die letzte der Serie sein wird.Mit Blick auf die Fernseh-Quoten überrascht dieser Schritt nicht. ProSieben zeigte die achtteilige zweite Staffel vor im Schnitt 0,50 Millionen Zuschauern, was einem Marktanteil von mickrigen 2,2 Prozent entsprach. Bei den Umworbenen aus der Zielgruppe ergatterte die Florida-Film-Produktion 0,32 Millionen Zuschauer und miese 5,3 Prozent. Für die ebenfalls acht Folgen umfassende neue Runde ist erneut Heufer-Umlauf zusammen mit Kailas Mahadevan, Jan Georg Schütte, Petra Kleinert, Sara Fazilat und Doris Golpashin am Flughafen Simmering zu sehen. Produzenten sind Lars Jessen, der auch Regie führt, und Klaas Heufer-Umlauf. Head-Autor ist Gernot Gricksch.Die Handlung der dritten Staffel folgt Jan auf seinem Weg aus der Kleinstadt nach Berlin, wo er als vermeintlicher Experte bei einem Start-up punkten möchte. Bei einem Meeting stellt sich allerdings schnell heraus, dass alle Blender sind – sowohl Jan als auch die angeblichen Start-up-Gurus. Als Jan zurück ins Hotel kommt, ist sein demenzkranker Vater Udo (Udo Preuss), der dort auf ihn warten sollte, verschwunden. In Simmering gibt Sabine (Golpashin) unterdessen Vollgas und organisiert ein Golfturnier. Sie hofft, Jan dadurch wieder zurück zum Flughafen zu locken. Die Flughafenchefin hat dafür extra einen Stargast angelockt: Kai Pflaume wird am Wettbewerb teilnehmen.Ob die finalen Episoden im kommenden Jahr erneut bei ProSieben ausgestrahlt werden, ist nicht bekannt.