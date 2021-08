«Wrong»: TVNow dreht Impro-Mockumentary

Vermischtes

David Helmut inszeniert die Comedy-Serie und steht zudem auch vor Kamera. Neuesuper produziert das im Frühjahr 2022 erscheinende Format.





In Hamburg ist die erste Klappe für die Mockumentary-Comedy mit dem Arbeitstitelgefallen, wie der Streamingdienst am Mittwoch bestätigte. Die achtteilige Serie handelt von einer WG-Clique aus Spätzwanzigern, die sich allesamt schwertun, erwachsen zu werden. Erschwert wird dieser Prozess noch davon, dass die Mitbewohner im Zweifel vor allem ihren eigenen Vorteil im Blick haben. Ein Kamerateam, das die Geschichten einfängt, wenn es richtig „wrong" wird, ist dann nicht zwangsläufig bei den Bewohnern erwünscht. Eigentlich sollte das Team lediglich Bloggerin Melisa begleiten und ein Kurzportrait über sie drehen. Doch nach einer ausschweifenden Partynacht bleibt auch den anderen Bewohnern nichts anderes übrig, als den Knebelvertrag der Redakteurin zu unterschreiben, weswegen die ganze WG nun Teil des Projekts ist.Melisa Dobric, Lena Meckel, Dennis Huszak, Titus Kraus und Nicolas Fethi Türksever übernehmen die Hauptrollen in «Wrong», das mit improvisierten Dialogen aufwartet und „sehr schwarz, sehr trocken“ ist und kaum Tabus kennt, wie TVNow verspricht. Komplettiert wird der Cast von Werberegisseur David Helmut, der mit Neuesuper bereits zahlreiche Character-Driven Commercials verwirklicht hat und mit diesem Projekt sein Serien-Regiedebüt feiert. Helmut verantwortet als Headautor zudem die Drehbücher, die zusammen mit Evi Prince und Julian Witt schrieb.Als Produzenten agieren Simon Amberger, Korbinian Dufter und Rafael Parente, Producer sind Maia Bäckmann, Amadeus Erlemann und Nina El-Nagar. Redaktionell verantwortlich ist Vanessa Kloth unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction Mediengruppe RTL Deutschland. Gedreht wird noch bis Mitte September. Die acht Folgen soll dann im Frühjahr 2022 beim Streamer der Mediengruppe RTL Deutschland abrufbar sein.