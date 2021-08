VOX startet neues Hochzeits-Format

TV-News

In «Mein schönster Tag – Heute wird geheiratet!» zeigt der Kölner Sender die 24 Stunden vor dem großen Ja-Wort. Zunächst gibt es zehn Folgen.

Hochzeits-Formate gehören zum VOX-Tag fast so sehr wie Sender-Gesicht Guido Maria Kretschmar. Mit Frank „Froonck“ Matthée hat der Kölner Sender sogar einen hauseigenen Weddingplaner, der seit Jahren das Format «4 Hochzeiten und eine Traumreise» moderiert. In diesem Jahr gesellte sich auch die Primetime-Show «Frooncks wundervolle Welt der Hochzeiten» ins Programmportfolio hinzu. Der Erfolg blieb zwar mehr als überschaubar, doch das hält VOX nicht davon aus, vom dritten Hochzeitsformat «Zwischen Tüll und Tränen» ein Spin-off zu starten.Ab dem 6. September ist dann im Vorlauf der Muttersendungzu sehen, das ab 16:00 Uhr ausgestrahlt wird. In der einstündigen Doku-Soap werden die 24 Stunden vor dem großen Ja-Wort gezeigt – „nah, emotional und persönlich“, wie der Sender verspricht. In dem Format blicken Paare auf ihre individuelle Liebesgeschichte und offenbaren ihre Gefühle und Emotionen. VOX zeigt zunächst zehn Folgen der werktäglichen Sendung.Einen Tag vor der Premiere der neuen Doku-Soap geht eine andere bereits in ihre siebte Staffel. Die Rede ist von, die VOX immer sonntags ab 18:10 Uhr versendet. Die neue Runde umfasst acht neue Folgen, in der es das Garten-Team unter anderem in eine Neubausiedlung in Geilenkirchen verschlägt, wo Nathalie und Mario wohnen. Musikalisch wird es unterdessen am Samstagabend, denn dann zeigt VOX um 20:15 Uhr viereinhalbstündige Dokumentation. Anlass ist der 75. Geburtstag des verstorbenen Sängers, den er am 5. September gefeiert hätte. Die Kölner Produktionsfirma Maxi Media hat deshalb mit Unterstützung von Universal Music diese Doku produziert, die VOX als „Doku-Event“ bezeichnet.