Idris Elba wird Knuckles in «Sonic»

Kino-News

Der Schauspieler wird als roter Ameisenigel zu sehen sein.

Nach dem Erfolg von «Sonic the Hedgehog» arbeitet man derzeit nicht nur an einem zweiten Film, sondern auch an einer Serie für Kinder. Für den Kinofilmhaben die Produzenten jetzt Idris Elba gecastet, der den roten Ameisenigel Knuckles sprechen soll. Paramount teilte mit, dass er Sonics Erzfeind mimt.Die Figur Knuckles tauchte erstmals im dritten Teil der Videospielserie für die Konsole Sega auf, das war im Jahr 1994. Mit dem Nachfolger „Sonic & Knuckles“, das noch im selben Jahr erschien, konnte der Videospieler erstmals in die Rolle des Ameisenigels schlüpfen. Der neue Spielfilm soll im April 2022 starten – sofern die Pandemie nicht wieder einmal einen Strich durch die Rechnung macht.Elba hat seine Stimme bereits mehreren Projekten geliehen, darunter den Animationsfilmen «Findet Dory» und «Zoomania» sowie dem Animations-/Live-Action-Hybrid «The Jungle Book», die alle 2016 veröffentlicht wurden.