ServusTV verrät «Wiesentricks»

TV-News

Wie man eine Wasserleitung aus Halmen und Bechern baut und einen Gipsabdruck eines Pfoten-Abdrucks macht, verrät die Sendung «Zeitlos – Schule des Lebens» bei ServusTV.

Seit 2018 ist bei ServusTV das Wissensmagazin, das Kindern die Welt abseits ihrer Klassenzimmer näher bringen soll. Lehrmeister aus allen Bereichen erklären und zeigen Lebendiges aus Kultur, Tradition, Wissenschaft und Natur. In die Natur geht es auch am 22. August in der Folge «Wiesentricks», bei der Paula und ihre Freunde am Attersee einen Spaziergang unternehmen.Begleitet werden die Kinder von Paulas Onkel Florian, der der Gruppe einige clever Tricks zeigt, die er noch aus seiner Kindheit kennt. Nachdem sie die Spur eines Dachses ausfindig machen konnten, machen sie sich zur Erinnerung einen Gipsabdruck. An einem Bach bauen sie zudem eine Wasserleitung aus Halmen und Bechern bauen. Der Bach ist außerdem Schauplatz einer Regatta aus selbstgebastelten Schiffchen. Und auch Florian kann von den Kindern noch den ein oder anderen „Wiesentrick“ lernen.Zum Abschluss der Folge wartet eine Überraschung auf die Naturforscher, denn ein Ei als Köder hat einen Igel angelockt, dessen Spur aufgenommen wird. ServusTV zeigt die «Zeitlos – Schule des Lebens»-Ausgabe zum Thema „Wiesentricks“ am 22. August um 17:30 Uhr.