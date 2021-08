War der Lous-de-Funés-Abend ein Erfolg??

Quotennews

„Nein! Doch! Oh!“ – Gegen das starke Gegenprogramm schaffte man einen Achtungserfolg.

Der Spartensender Nitro setzte um 20.15 Uhr auf den Kultfilm, der bereits 1964 in den deutschen Kinos lief. Die Produktion von Lous De Funés war am Dienstagabend gleich zwei Mal bei dem Spartensender zu sehen. Die „Erstausstrahlung“ kam auf 0,61 Millionen Zuschauer, sodass ein Marktanteil von 2,4 Prozent erzielt wurde. Bei den jungen Zuschauern waren 0,21 Millionen mit von der Partie, der Marktanteil belief sich auf fabelhafte 3,3 Prozent.ging um 21.55 Uhr auf Sendung. Die französische Reportage aus dem Jahr 2020 wollten sich 0,40 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. Die Geschichte um den französischen Komiker bescherte Nitro einen Marktanteil von 2,2 Prozent. Archivaufnahmen unter anderen mit seiner Frau Jeanne-Augustine und seinem Sohn Oliver wollten 0,16 Millionen junge Menschen sehen, der Marktanteil belief sich auf 3,5 Prozent.Zwischen 23.35 und 01.15 Uhr wiederholte Nitro, der Spielfilm lockte nun 0,15 Millionen Zuschauer an und sorgte für einen Marktanteil von 1,9 Prozent. Bei den jungen Leuten wurden 0,06 Millionen ermittelt, sodass man auf 2,4 Prozent Marktanteil kam.