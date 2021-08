«ZDF spezial»: Auch ZDF mit Sondersendung am Dienstag

TV-News

Nachdem Das Erste bereits am Montag eine Sondersendung zur heutigen Ministerpräsidentenkonferenz angekündigt hatte, zeigt erwartungsgemäß auch das ZDF ein «ZDF spezial».

Nach und nach sickern die ersten Infos aus der seit 12:30 Uhr stattfinden Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) an die Öffentlichkeit durch. Nach ‚Spiegel‘-Informationen müssen demnach ungeimpfte Personen für einen Corona-Schnelltest ab Herbst selbst bezahlen, wenn der- oder diejenige am öffentlichen Leben teilnehmen möchte. Ab dem 11. Oktober solle die staatliche Bezuschussung wegfallen. Ausnahmen gelten für Personen, die nicht geimpft werden können, etwa aus gesundheitlichen Gründen, oder für Personengruppen, denen keine Impfempfehlung ausgesprochen wurde, das heißt Schwangere und Kinder.Weitere Beschlüsse werden dann auch Thema in der ZDF-Sondersendung am heutigen Dienstag um 19:20 Uhr sein. Der Mainzer Sender hat nun einzu dieser Zeit geplant, das von Antje Pieper moderiert wird. In der etwa 20-minütigen Sendung geht es neben der Frage nach kostenlosen Tests auch darum, ob ein neuer Wert die bisherige Sieben-Tage-Inzidenz ablösen wird. Das nachfolgende Programm verschiebt sich. So gehen «Die Rosenheim-Cops» um 19:40 Uhr auf Sendung, gefolgt von der Doku «Ein Tag im August – Mauerbau '61»um 20:25 Uhr.Neben dem ZDF hatte bereits am Montag Das Erste ein «ARD extra: Die Corona-Lage» angekündigt. Mittlerweile wurden weitere Informationen zum Ablauf der Sendung bekannt. Über die Fragen, mit welchen Maßnahmen Deutschland sicher durch den Herbst und eine mögliche vierte Welle kommt, spricht Moderator Sasha Hingst mit nicht näher benannten Epidemiologen. Außerdem ist Jens Spahn zu Gast, mit dem Hingst über die Überlastung des Gesundheitssystems redet.