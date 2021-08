Primetime-Check

Wer konnte das Reality-Duell für sich entscheiden, «Promi Big Brother» oder «Kampf der Realitystars»? Wie schlug die Komödie «Die Notlüge» im Ersten?

Das klar reichweitenstärkste Programm der Mittwochs-Primetime strahlte das ZDF mitaus, den Krimi verfolgten 5,81 Millionen Zuschauer, davon waren 0,51 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt. Die Marktanteile lagen auf einem starken Niveau und landeten bei 24,4 und 9,3 Prozent. Dasinformierte im Anschluss noch 4,77 Millionen. Die Quoten beliefen sich auf 21,4 beziehungsweise 12,0 Prozent. Im Ersten gab eszu sehen. Die Komödie schalteten nur 1,98 Millionen ein, was einem Marktanteil von 8,3 Prozent entsprach. Bei den Jüngeren standen mit 0,29 Millionen eine Sehbeteiligung von 5,2 Prozent zu Buche. Anschließend fielen die Quoten mit 8,0 und 4,1 Prozent noch schwächer aus,verfolgten ab 21:45 Uhr nur 1,78 Millionen.ProSieben strahltevor 0,88 Millionen zur besten Sendezeit aus, davon waren 0,40 Millionen aus der umworbenen Zuseherschaft.behielt danach nur 0,71 Millionen insgesamt und 0,34 Millionen in der Zielgruppe. Die Anteile auf dem Gesamtmarkt lagen bei 3,7 und 3,1 Prozent, bei den werberelevanten Zuschauern kam die rote Sieben auf 7,4 und 6,2 Prozent. Kabel Eins versendete den Spielfilmund verzeichnete eine Gesamtreichweite von 0,55 Millionen, die Marktanteile lagen bei 2,5 und 5,3 Prozent. Vier-Episoden bescherten VOX zwischen 0,53 und 0,72 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. In der Zielgruppe standen zunächst 3,2 Prozent auf der Uhr, im Verlauf des Abends steigerte man sich auf 5,9 Prozent.Im Reality-TV-Bereich war am Mittwoch RTL am stärksten und verbuchte mit1,25 Millionen Zuschauer, wovon 0,67 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Die Marktanteile lagen bei 5,3 und 12,1 Prozent. Zwar verzeichnete die Sat.1-Sendung1,26 Millionen Fans, was 5,7 Prozent generierte, doch in der werberelevanten Gruppe waren mit 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährigen nur 8,1 Prozent möglich. RTLZWEIsschaffte in dieser Gruppe mit 0,50 Millionen 9,3 Prozent. Insgesamt kam man auf 0,89 Millionen Zuschauer und 3,9 Prozent.