Glück gehabt: «Promi Big Brother» mit elf Prozent

Im Anschluss an die fünfte «MacGyver»-Staffel punktete die Fernsehshow von Sat.1. Obwohl man im Vorlauf nur vier Prozent hatte, war die Reality-Show ein großer Erfolg.

Seit fast einer Woche hat Sat.1 in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Endemol Shine Germany wieder den Überwachungscontainer geöffnet. Die Einschaltquoten der Show lagen bislang über dem Senderschnitt, allerdings fuhr man am Mittwoch nur noch mäßige 8,1 Prozent Marktanteil ein. Am Donnerstag ging die Reality-Show erst nach der Serieauf Sendung.Zunächst sendete Sat.1 die Episode „Die Hochzeit“, die um 20.15 Uhr auf 0,73 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahre kam. Mit 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährigen verschaffte sich die Serie mit Lucas Till einen Marktanteil von grauenhaften 4,3 Prozent. „350 PS für die Mafia“ hieß die zweite Geschichte, die 0,83 Millionen Zuschauer sehen wollten, der Marktanteil wuchs von 3,3 auf 3,7 Prozent. Bei den jungen Leuten waren 0,23 Millionen Zuschauer dabei, sodass ein Marktanteil von 4,4 Prozent heraussprang.Zwischen 22.15 und 23.50 Uhr sendete Sat.1 . Die von Marlene Lufen und Jochen Schropp moderierte Sendung erreichte nun 1,26 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 8,6 Prozent. Bei den jungen Leuten standen 0,44 Millionen auf der Uhr, die Show erreichte einen Marktanteil von elf Prozent.Miterreichte der in München ansässige Fernsehsender Sat.1 noch 0,64 Millionen Zuschauer. Die von Melissa Khalaj und Jochen Bendel präsentierte Sendung erzielte 10,1 Prozent Marktanteil. Die zweistündige Ausgabe erreichte 0,22 Millionen Zuschauer, mit 11,5 Prozent Marktanteil kann Sat.1 sehr zufrieden sein.