«The Flash» findet Ende August seinen Weg nach Deutschland

TV-News

ProSieben Maxx zeigte Ende August die siebte Staffel der Comic-Serie - zu einer neuen Uhrzeit.

ProSieben Maxx setzt ab Ende August die siebte Staffel der DC-Serie, die in den USA beim Network The CW ausgestrahlt wird und dort mit den 18 Folgen im Schnitt 0,82 Millionen Zuschauer anlockte, was selbst für das kleine Network eine recht niedrige Reichweite darstellt. Immerhin zählt «The Flash» zu den am längsten gesendeten Shows des Senders. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern, denn eine achte Staffel ist bereits auf dem Weg. Sie soll im November an den Start gehen.ProSieben Maxx zeigt die aktuellsten Folgen ab dem 30. August immer montags ab 22 Uhr in Doppelfolgen. In den Hauptrollen des «Arrow»-Spin-offs stehen Grant Gustin als Barry Allen alias The Flash, Candice Patton als Iris West-Allen, Danielle Nicolet als Cecile Horton und Kayla Compton als Allegra Garcia sowie Brandon McKnight als Chester P. Runk.Der Spartensender von ProSieben zeigte im vergangenen Jahr die sechste Staffel in zwei Teilen, zunächst gab es acht Folgen zwischen dem 30. März und dem 25. Mai, die 0,17 Millionen Zuschauer anlockten, womit eine Zielgruppenquote von 1,1 Prozent generiert wurde. Die restlichen elf Episoden wurden zwischen dem 20. Juli und dem 28. September on Air geschickt, hier wurden 0,14 Millionen Zuschauer und erneut 1,1 Prozent bei den Umworbenen gemessen. Damals ging die Folgen noch um 20:15 Uhr auf Sendung.