«The Chosen» erscheint auf deutsch

TV-News

Biblische Themen sind in Serien beliebt, wenn auch meist nicht hundertprozentig gut umgesetzt. Die Serie «The Chosen» nimmt Religion und Glaube ins Zentrum der Handlung und ist erfolgreich.

International istgerade eine der erfolgreichsten Serien, vielleicht weil sie eine völlig neue Darstellung von Jesus, Glaube und Religion vermitteln möchte. Der Zuschauer lernt einen Jesus kennen, der komplett anders erscheint, als er zuvor präsentiert wurde. Das Geheimnis der Serie scheint zu sein, dass das Leben und Wirken von Jesu in enger Anlehnung an bekannte biblische Berichte abgebildet wird. Es ergibt sich eine lebendige Erzählweise in optimaler Qualität, was zur Folge hat, dass der Zuschauer tatsächlich das Gefühl hat, Teil der Handlung zu sein.Mit der Veröffentlichung der 1. Staffel auf DVD und Blu-ray am 27. August 2021 können sich Fans die Serie auch in deutscher Sprache ins Regal stellen. Die Frage danach, auf welchen Streamingplattformen die Serie gesehen werden, ist keine einfach zu beantwortende. Denn auch hier geht «The Chosen» einen ganz eigenen Weg. Via einer eigenen App können die bisher veröffentlichten zwei Staffeln kostenfrei abgerufen werden. Von großen Filmstudios oder Star-Schauspielern ist die Serie weit entfernt, was dem Projekt eine gewisse Unabhängigkeit gewährt.Geplant sind insgesamt sieben Staffeln, von denen, wie erwähnt, bereits zwei veröffentlicht sind. Ab dem 27. August 2021 können die ersten acht Folgen entsprechend auf Blu-ray und DVD erworben werden und sind damit auch in deutscher Sprache verfügbar. Dieser Dienst soll dann auch in der «The Chosen»-App verfügbar sein. Spätere Streaming-Versionen sind bereits für Amazon und iTunes angekündigt, jedoch noch nicht weiter terminiert. Zudem soll ein Roman zur 1. Staffel und ein Andachtsbuch erscheinen.