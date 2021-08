«Shame Game»: Neue Folgen ab dem 19. August

Vermischtes

Es wird wieder peinlich für YouTuber Aaron Troschke.

YouTuber Aaron Troschke stellt sich erneut wieder peinlichen Challenges in. Ab dem 19. August starten sechs neue Episoden der Show beim Streaming-Dienst Joyn . Wer über ein Abo von Joyn Plus+ verfügt, bekommt dabei direkt am Starttag Zugriff auf alle sechs Folgen. Für alle anderen Nutzer veröffentlicht Joyn jede Woche zwei Episoden.Bei den neuen Folgen bleibt «Shame Game» seiner Erfolgsformel treu. Wie gewohnt trifft YouTuber Aaron Troschke in jeder Episode auf eine bekannte Persönlichkeit und muss sich in deren Welt beweisen. Die verschiedenen Stars stellen dem YouTuber wieder jeweils eine eklige, schmerzhafte oder peinliche Aufgabe, die Troschke erfüllen muss. Ist der YouTuber dabei erfolgreich, darf er Inhalte auf dem Channel seines Herausforderers gestalten. Scheitert er, dann darf der Herausforderer sich eine Strafe ausdenken und diese auf dem Kanal von Troshke posten.In den neuen Folgen nimmt es Aaron Troschke mit Betty Taube, Flying Uwe, Maria Clara Groppler, Max Kruse, Micaela Schäfer und Mrs. Bella auf.