«Die Wollnys» gehen in die 14. Staffel

TV-News

RTLZWEI geht mit den «Wollnys» ab dem 6. September in die 14. Staffel. Erneut gibt es Babyglück, Familiendramen und allerlei verrücktes.

Sarafina und Peter erwarten Zwillinge! Allein diese Meldung ist wohl eine 14. Staffel von «Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie» wert. Doch den RTLZWEI-Zuschauer erwartet noch einiges mehr an Wollny-Power, denn die anderen Familienmitglieder erleben allerlei Turbulentes. Unter anderem fliegt Silvia für die Show «Kampf der Realitystars» nach Thailand und im Wollny-Heim fliegen die Fetzen. Die neuen Folgen werden bei RTLZWEI immer montags, um 20:15 Uhr in Doppelfolge laufen.Der lang ersehnte Kinderwunsch von Ehepaar Sarafina und Peter Wollny erfüllt sich! Mittels künstlicher Befruchtung konnte das Paar sich auf die Reise junger Eltern machen und steht nun vor neuen Herausforderungen. Die beiden nehmen die Zuschauer auf sämtliche Termine und Ultra-Schall-Untersuchungen mit und geklärt werden wird auch, welches Geschlecht erwartet werden darf. Auch für Silvia ergibt sich viel Aufregendes, denn sie ist Teilnehmerin der Show «Kampf der Realitystars». Ob Silvia ihre Rasselbande allein lassen kann?Zudem gibt es zwischen den einstigen Seelenverwandten Estefania und Loredana gehörigen Streit, denn Estefania hat gegen den Willen der Mutter ihr Zimmer renoviert und Loredana möchte da natürlich nachziehen. Mama Silvia muss also erneut für einen stabilen Haussegen sorgen. Produziert von Splendid Studios wird «Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie» ab dem 6. September, immer montags, in der Primetime mit einer Doppelfolge laufen. Im Anschluss an die lineare Ausstrahlung sind die Episoden zudem bei TVNOW verfügbar.