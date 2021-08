«Fast and Furious 10» soll im April 2023 starten

Kino-News

Erst vor Kurzem war «F9» in den weltweiten Kinos angelaufen.

Im Juni veröffentlichte Universal Pictures den neunten Teil der «Fast and Furious»-Reihe, der Spielfilm spielte in den Vereinigten Staaten von Amerika 170 Millionen US-Dollar ein, weltweit wurden Erlöse von 500 Millionen US-Dollar eingefahren. Obwohl der Film nur gemischte Kritiken erhielt, ist eine Fortsetzung schon lange beschlossene Sache.wird am 7. April 2023 in den Kinos starten. Der Film soll der vorletzte Film des Franchises werden und von Justin Lin umgesetzt werden. Ursprünglich sollte Teil zehn bereits am 2. April 2021 starten, doch aufgrund der Corona-Pandemie verzögerten sich die Dreharbeiten massiv.Obwohl die Besetzung noch nicht bekannt gegeben wurde, ist zu erwarten, dass Franchise-Star Vin Diesel zusammen mit Tyrese Gibson, Sung Kang, Chris Bridges, Jordana Brewster und Michelle Rodriguez zurückkehren wird. Laut „Entertainment Weekly“ kehrt Dwayne Johnson dagegen definitiv nicht in das Franchise zurück, und es ist unklar, ob John Cena seine Rolle als Jakob Toretto wieder aufnehmen wird.