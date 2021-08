«Inga Lindström»: Drehstart für neuen Teil der ZDF-Reihe

TV-News

Die Dreharbeiten finden aktuell in Nyköping und Umgebung statt.

In Nyköping und Umgebung laufen seit Anfang August die Dreharbeiten zu „Schmetterlinge im Bauch“. Bei dem Film handelt es sich um den dritten von insgesamt vier neuen-Filmen, die in diesem Jahr für das ZDF produziert werden. Einen Ausstrahlungstermin hat der Sender aber noch nicht bekannt gegeben.„Schmetterlinge im Bauch“ ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH im Auftrag des ZDF. Als Produzent fungiert Stephan Bechtle, während Stefanie Sycholt sowohl das Drehbuch geschrieben hat als auch die Regie übernimmt. In den Hauptrollen sind Sinja Dieks, Maxine Kazis, Max Woelky, Stephen Appleton, Marian Kindermann, Gudrun Gabriel, Timo Dierkes und Katja Marie Luxembourg zu sehen.In „Schmetterlinge im Bauch“ stehen die beiden Schwestern Liv und Smilla im Mittelpunkt. Während die immer organisierte Liv ihre Karriere als Entomologin an der Universität Norrköping genau durchgeplant ist, ist ihre unbeschwerte Schwester Smilla genau das Gegenteil. Sie hat ihr Kunststudium abgebrochen und hangelt sich seitdem von Job zu Job und Beziehung zu Beziehung. Der Alltag der beiden Schwestern wird schließlich eines Tages auf den Kopf gestellt, als ein gutaussehender Pilot in ihr Leben tritt.