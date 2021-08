Ex-NBC-Chef Bob Brennblatt gründet neue Produktionsfirma

Wirtschaft

Mit Lionsgate hat der erfahrene Film- und Fernsehproduzent gleich einen namhaften Partner.

Der ehemalige Vorsitzende von WarnerMedia Entertainment, Bob Greenblatt, hat eine neue Produktionsfirma, The Green Room, gegründet und sich bei Lionsgate niedergelassen, wo er im Rahmen eines neuen First-Look-Deals TV-Projekte entwickeln und produzieren wird. Zuvor leitete Greenblatt den Fernsehsender NBC und sorgte für riesige Erfolge."Ich bin stolz, Bob in der Lionsgate-Familie willkommen zu heißen", sagte Lionsgate-CEO Jon Feltheimer. "In den mehr als 30 Jahren, in denen ich ihn kenne, hat er an einigen der kultigsten Fernsehserien der Geschichte mitgewirkt, und seine kreativen Talentbeziehungen und sein Gespür für großartiges geistiges Eigentum sind unübertroffen. Er bringt in unser Fernsehgeschäft die Perspektive eines großen Studios und einer Weltklasse-Plattform ein, die uns helfen wird, unser Wachstum weiter voranzutreiben."Als Produzent hat Greenblatt beispielsweise «Six Feet Under» (für das er unter anderem einen Golden Globe und einen Peabody Award gewann) und «The Hughleys» produziert. Und als Leiter der Primetime-Programmierung bei Fox half er, Serien wie «Beverly Hills, 90210», «Melrose Place» und «Akte X» auf den Weg zu bringen.