«Adventure Time»-Spin-Off kommt zu HBO Max

Die neue Serie dreht sich um die Charaktere Fionna und Cake.

Der Warner-Streamingdienst HBO Max hat ein Spin-Off vonbestellt, das sich um die Charaktere Fionna und Cake dreht. Die zehnteilige, halbstündige Serie dreht sich um die beiden Figuren, die mit Hilfe des ehemaligen Eiskönigs Simon Petrikov auf ein Abenteuer im Multiversum gehen.Währenddessen lauert in den Schatten ein mächtiger neuer Gegner, der entschlossen ist, sie aufzuspüren und sie auszulöschen. Fionna und Cake wurden erstmals in der dritten Staffel von «Adventure Time» im Jahr 2011 vorgestellt. Sie sind die geschlechtsgetauschten Versionen der Hauptprotagonisten der Serie, Finn the Human und Jake."«Adventure Time» hat wirklich neue Wege beschritten und dabei Legionen leidenschaftlicher Fans gewonnen", sagte Billy Wee, Senior Vice President of Comedy and Original Animation bei HBO Max . "Wir sind begeistert, mit unseren Freunden bei Cartoon Network Studios zusammenzuarbeiten, um das «Adventure Time»-Universum mit diesem Weltklasse-Team weiter zu erneuern und zu erweitern."