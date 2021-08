«GewissensBISSE?»  VOX startet Fleischexperiment mit Promi-Familien

TV-News

Die Dokureihe wird ab dem 14. September ausgestrahlt. Am Ende werden die Tiere serviert oder auf einen Gnadenhof gebracht.

VOX widmet sich ab dem 14. September dem Thema Fleischkonsum. In der neuen Dokureihebegleitet der Sender drei Wochen lang fünf Familien dabei, wie sie mehr über den Konsum von Fleisch und die Züchtung von Schlachttieren lernen. Die Reihe basiert auf dem britischen Format «Meat the Family» und wird von RedSeven produziert. Eine neue Folge gibt es immer dienstags um 20.15 Uhr.An dem Experiment nehmen unter anderem die Familien von Schauspieler Hardy Krüger Jr., Profi-Fußballer Dennis Diekmeier und Musiker und Ausdauersportler Joey Kelly teil. Jede Familie bekommt zu Beginn der Sendung zwei Tiere zugeteilt, die für die kommenden vier Wochen in eigens angelegten Gehegen im Garten leben und versorgt werden müssen. Dabei sollen die Teilnehmer nicht nur mehr über die Tiere, ihre Intelligenz und ihr Sozialverhalten lernen, sondern auch über das Thema Fleischkonsum an sich und wie sich dieser auf den Körper auswirkt.Am Ende der vier Wochen können sich die Familien entscheiden. Bleiben sie bei ihrer bisherigen fleischlastigen Ernährung, dann werden ihre Tiere geschlachtet. Entscheiden sie sich allerdings dafür, fortan auf Fleisch zu verzichten und sich vegetarisch zu ernähren, dann dürfen die Tiere bis zu ihrem natürlichen Lebensende auf einem Gnadenhof leben.