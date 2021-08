Steven Prinz steigt bei Amazon auf

Köpfe

Der Manager soll zahlreiche Spielfilme und Serien für den Streamingdienst liefern.

Der Entwicklungsleiter Steven Prinz hat einen Fernsehvertrag und einen First-Pick-Kontrakt mit Amazon unterzeichnet. Zuletzt war er als Global Series Executives für die Amazon Studios tätig und überwachte zahlreiche Projekte. Als Teil des neuen Vertrags wird Prinz als ausführender Produzent für die kommende Amazon-Serie «Paper Girls» von Legendary Television und als ausführender Produzent für die zweite Staffel der Anthologie-Horror-Serie «Them» fungieren."Es ist eine Ehre, enger mit den Künstlern zusammenzuarbeiten, die ich verehre, und ein Privileg, ein Unternehmen zu gründen, das sich kühnen und einzigartigen Visionen an dem Ort widmet, den ich seit fast einem Jahrzehnt mein Zuhause nenne", sagte Prinz. "Ich bin dem gesamten Team von Amazon Studios unendlich dankbar für diese großartige Gelegenheit und dafür, dass sie ein Umfeld geschaffen haben, in dem sich Leidenschaft auswirkt.""Wir sind begeistert, dass Steve in einer solchen Schlüsselrolle mit uns zusammenarbeiten wird und gleichzeitig die wohlverdiente Chance erhält, seine kreativen Muskeln auf eine neue Art und Weise spielen zu lassen", sagte Vernon Sanders, Co-Head of Television bei Amazon Studios. "Steve war von Anfang an ein wichtiger Teil der Amazon Studios-Familie, und wir freuen uns sehr, dass er uns nicht nur bei «Paper Girls» und «Them», sondern auch bei weiteren spannenden Projekten als vertrauensvolle Hand erhalten bleibt."