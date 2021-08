«The Witcher»-Spin-Off holt zehn Darsteller an Bord

US-Fernsehen

Die Prequel-Serie wird unter anderem mit Mirren Mack und Amy Murray besetzt sein.

Noch bevor die zweite «The Witcher»-Staffel im Dezember 2021 startet, haben die Produzenten zahlreiche Stars für das Spin-offverpflichtet, das 1.200 Jahre vor den eigentlichen Ereignissen einsetzt. Es steht eine Geschichte im Vordergrund, in der die Zeit verloren gegangen ist.Die neu angekündigten Darsteller schließen sich Laurence O'Fuarain, Sophia Brown und Michelle Yeoh an. Mirren Mack wird Merwyn spielen; Lenny Henry wird Balor spielen; Jacob Collins wird Eredin spielen; Lizzie Annis wird Zacaré spielen; Huw Novelli wird Callan "Bruder Tod" spielen; Francesca Mills wird Meldof spielen; Amy Murray wird Fenrik spielen; Nathaniel Curtis wird Brían spielen; Zach Wyatt wird Syndril spielen; und Dylan Moran wird Uthrok One-Nut spielen.Sarah O'Gorman («Cursed», «The Last Kingdom») und Vicky Jewson («Close», «Born of War») führen bei jeweils drei Episoden der sechsepisodenlangen Serie Regie.