«Bella Italia» - Ein weiteres RTLZWEI Projekt ohne Zukunft

Mittlerweile ist die zweite Folge von «Bella Italia - Camping auf Deutsch» gestern in der RTLZWEI-Primetime gelaufen. Wie schon in Woche eins blieb der große Erfolg aus.

Der Start der neuen Soapverlief in der letzten Woche bereits wenig beeindruckend. Mit 0,84 Millionen Zuschauern reichte es für 3,2 Prozent Marktanteil und 0,32 Millionen Zuschauer aus der Zielgruppe besorgten versöhnliche 5,6 Prozent Marktanteil am entsprechenden Markt. Eine Woche später, am gestrigen Montagabend, lief Folge zwei und die Zahlen sanken in allen Bereichen. Insgesamt erreichte das Format noch 0,8 Millionen Zuschauer, während der Marktanteil insgesamt auf 3,1 Prozent sank. Die Werte der Zielgruppe verbesserten erneut das Gesamtbild etwas, ließen aber im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls nach.Genauer gesagt verfolgten gestern noch 0,34 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren die Soap, wodurch der Marktanteil auf 5,4 Prozent sank. Alles in allem ergab sich also klar ein Negativ-Trend, jedoch in Gänze auch nur minimal. Zusätzlich muss erwähnt werden, dass beide Ausgaben jeweils über dem Tagesschnitt lagen, wenn auch nur knapp. Ein Erfolg versteckt sich hinter dem Format «Bella Italia» also nicht.Neben der besprochenen Soap startete RTLZWEI gestern mit der Serieneu durch. Um kurz vor 15:00 Uhr lief der Re-Start und die Zahlen waren katastrophal. Gerade einmal 0,04 Millionen Zuschauer wollten das Nachmittags-Format sehen und die Horror-Statistik setzte sich in der Zielgruppe fort. Hier konnten lediglich 0,01 Millionen Zuschauer gemessen werden. Die Marktanteile ergaben insgesamt 0,4 Prozent, während sich in der Zielgruppe 0,3 Prozent Marktanteil ergaben.