«The Deceived  Das geheime Verbrechen» startet im Oktober

TV-News

Der Pay-TV-Sender 13th Street zeigt am 24. Oktober alle Folgen am Stück.

13th Street bringt die Mini-Serieim Oktober nach Deutschland. Der Pay-TV-Sender zeigt die vier Episoden der britischen Miniserie am 24. Oktober ab 20.13 Uhr am Stück. Alle Folgen stehen anschließend auch auf Abruf zur Verfügung.«The Deceived – Das geheime Verbrechen» erzählt die Geschichte der jungen Ophelia, die sich während ihres Studiums in Cambridge in den charismatischen Dozenten Michael Callaghan verliebt. Trotz der Tatsache, dass dieser verheiratet ist, beginnen die beiden eine Affäre. Als Michael eines Tages verschwindet, macht sich Ophelia auf die Suche und findet ihn schließlich in seiner Heimatstadt in Nordirland. Dort erzählt er ihr, dass seine Frau bei einem tragischen Feuer ums Leben kam, ausgerechnet an dem Abend, als er ihr die Affäre gestand. Michael nimmt Ophelia mit an den Unglücksort, doch schon bald erlebt die junge Frau eine Reihe von merkwürdigen Geschehnissen, die sie an ihrem Verstand zweifeln lassen.Die Hauptrollen in «The Deceived» spielen Emmett J. Scanlan, Emily Reid und Catherine Walker. In weiteren Rollen sind Eleanor Methven, Ian McElhinney, Shelley Conn und Paul Mescal zu sehen. Die Drehbücher stammen von Lisa McGee und Tobias Beer, für die Regie war Chloë Thomas verantwortlich.