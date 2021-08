«Praxis mit Meerblick»: Drehstart für neuen Film der beliebten ARD-Reihe

TV-News

Tanja Wedhorn spielt erneut die Ärztin Nora Kaminski. Derzeit dreht man unter anderem auf der deutschen Insel Rügen.

In Berlin und auf Rügen haben in der vergangenen Woche die Dreharbeiten zu einem neuen Teil vonbegonnen. Die beliebte ARD-Degeto-Reihe läuft auf dem "Endlich Freitag im Ersten"-Sendeplatz. Wann der Film, der bisher unter dem Arbeitstitel „Selbst und ständig“ produziert wird, seine Premiere feiert, ist bisher noch nicht bekannt.In „Selbst und ständig“ versucht es die Ärztin Nora Kaminski, nach ihrem Unfall endlich etwas ruhiger angehen zu lassen. Dieses Vorhaben gestaltet sich jedoch gar nicht so einfach. So muss Nora nicht nur einen ihrer Patienten davon überzeugen, selbst etwas kürzerzutreten, es taucht auch noch ihre jüngere Schwester Franziska auf. Diese wirbelt das Leben der Ärztin schon bald ziemlich durcheinander.Neben Tanja Wedhorn, die erneut die Rolle der Nora Kaminski spielt, sind in dem neuen Teil von «Praxis mit Meerblick» auch Tina Amon Amonsen, Bernhard Piesk, Benjamin Grüter, Lukas Zumbrock, Morgane Ferru, Michael Kind, Anne Weinknecht, Patrick Heyn, Bo Hansen, Petra Kelling, Anne Werner, Oliver Bröcker, Katja Danowski, Saro Emirze zu sehen. Die Inszenierung übernimmt Thomas Etzold.