«Never Have I Ever»: Devi bekommt ein drittes Jahr

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Netflix hat die Serie von Mindy Karling verlängert.

Produzentin Mindy Karling ist derzeit gut im Geschäft. Mit ihrer Fernsehseriehat sie sogar ein Format geschaffen, das weltweit gestreamt wird. Die Aufrufe waren scheinbar sehr gut, denn Netflix hat nun eine weitere Staffel bestellt. "Wir sind Netflix und Universal Television so dankbar, dass wir diese Geschichte weiter erzählen dürfen, und den Fans auf der ganzen Welt, die unbedingt mehr von diesem schlecht erzogenen indischen Teenager sehen wollten", sagten die Co-Autoren Mindy Kaling und Lang Fisher in einer gemeinsamen Erklärung.In der Serie spielt Maitreyi Ramakrishnan die Hauptrolle als Devi, ein indisch-amerikanischer Teenager der ersten Generation, der den Druck seines Familienlebens, einschließlich der Trauer über den Verlust seines Vaters, mit einer komplizierten Dreiecksbeziehung, sich entwickelnden Freundschaften und innerem emotionalen Aufruhr jongliert, der am besten vom Erzähler John McEnroe ausgedrückt wird.Neben Ramakrishnan und McEnroe gehören Poorna Jagannathan, Richa Moorjani, Jaren Lewison, Darren Barnet, Lee Rodriguez und Ramona Young zur Besetzung. Produziert wird die Serie von Universal Television, in Zusammenarbeit mit 3 Arts Entertainment, Original Langster und Kaling International.