«Promi Big Brother» kann sich auf seine Stammzuschauer verlassen

Quotennews

Die Produktion von Endemol Shine Germany überrascht jeden Morgen aufs Neue mit wechselnden Einschaltquoten.

1,60 Millionen Zuschauer verfolgten am Freitag, den 6. August 2021, den Auftakt der neunten-Staffel. Vor zwei Wochen fuhr der Sender Sat.1 0,67 Millionen Umworbene ein, der Marktanteil belief sich auf fabelhafte 14,3 Prozent. In den vergangenen Tagen wurden an manchen Tagen nur mittelmäßige Werte gemessen, am Mittwoch fuhr man zwar 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährige ein, doch der Marktanteil lag nur bei 7,6 Prozent.Die dritte Freitagssendung, die von Jochen Schropp und Marlene Lufen moderiert wurde, wollten sich dieses Mal 1,22 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. Der Marktanteil der Endemol Shine Germany-Produktion belief sich auf 5,8 Prozent, der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 9,3 Prozent. Zwischen 20.15 und 23.15 Uhr waren 0,45 Millionen junge Menschen mit von der Partie.Im Anschluss durften sich die Fans auf Jochen Bendel und Melissa Kahalaj verlassen, die mitfolgten. Die zwei weiteren Stunden sorgten für 0,71 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil belief sich auf 7,2 Prozent. Mit 0,26 Millionen jungen Zuschauern fuhr man 9,1 Prozent Marktanteil ein.