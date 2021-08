Knapp 1,3 Millionen feiern «Chart Show»-Geburtstag

Quotennews

Tagsüber schrieb «Der Blaulicht-Report» keine guten Zahlen.

RTL setzte am Samstag ab 8:40 Uhr wie gewohnt auf eine große Auswahl von-Folgen. Diesmal standen sogar gleich neun Ausgaben auf dem Programm, die bis 17:45 Uhr gesendet wurden. Im Schnitt erreichte der Kölner Sender damit 0,50 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wobei die erfolgreichste Episode vor 0,70 Millionen um 16:44 Uhr lief. Die Marktanteile fielen mit 7,1 Prozent insgesamt und 7,0 Prozent in der Zielgruppe nicht gut aus. Alle neun Folgen kam im Schnitt auf Marktanteile von 7,0 Prozent bei allen und 6,7 Prozent in der werberelevanten Gruppe.Besserung war auch ab 17:45 Uhr nicht in Sicht, dennwar mit 0,72 Millionen Zuschauern ebenfalls nicht sehr gefragt. Es stand eine Einschaltquote von 6,2 Prozent zu Buche. In der Zielgruppe kam RTL mit 0,14 Millionen nicht über 5,6 Prozent hinaus. Erst mitstiegen die Werte in den grünen Bereich. Die Nachrichtensendung informierte 1,74 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile stiegen auf 12,2 und 12,0 Prozent. Das kurzeim Anschluss verzeichnete noch 1,19 Millionen Wissbegierige, die Zielgruppenanteil lag nur noch bei 7,3 Prozent.Nicht ganz so gut wie bei der Nachrichtensendung lief es dann in der Primetime, in derihren 18. Geburtstag feierte und RTL eine mehr als vierstündige Liveshow spendierte, die sich mit den erfolgreichsten Skandalhits beschäftige. Die Sendung, in der unter anderem Peter Maffay und Ross Antony auftraten, verfolgten 1,29 Millionen Musik-Fans ab drei Jahren. Lutz van der Horst als Außenreporter sahen 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährige. Auf dem Quotenmarkt wurden 7,1 Prozent bei allen und 9,8 Prozent bei den Jüngeren ausgewiesen. Direkt im Anschluss wurde die Sendung übrigens wiederholt. Die Zweitverwertung verfolgten ab 0:35 Uhr 0,32 Millionen. Die Quoten sanken in beiden Gruppen auf jeweils 5,9 Prozent.