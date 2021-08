Bertelsmann Content Alliance startet Nachhaltigkeitswoche zum Thema Wasser

Vermischtes

Anfang Oktober setzen die Mediengruppe RTL Deutschland, UFA, RTL Radio Deutschland, die Penguin Random House Verlagsgruppe und Gruner + Jahr den Schwerpunkt aufs Wasser.

Zwischen dem 4. Und 10. Oktober initiieren die Unternehmen der Bertelsmann Content Alliance eine Themenwoche mit dem Claim „Packen wir’s an!“ und beschäftigen sich mit dem Themenschwerpunkt Wasser. Unter dem Motto „Damit es auch morgen noch läuft!“ wollen die Mediengruppe RTL Deutschland, UFA, RTL Radio Deutschland, die Penguin Random House Verlagsgruppe und Gruner + Jahr ihre mediale Kraft und Reichweite bündeln, um „ein Bewusstsein für den Zustand der Ressource und des Lebensraums Wasser zu schaffen und zu zeigen, wie der Klimawandel unser Leben verändern kann“, wie es in der Bekanntmachung heißt.Speziell für die Mediengruppe RTL Deutschland heißt dies, das bei den Sendern und Plattformen das Thema Wasser in all seinen Facetten beleuchtet werde. RTL widmet sich der Thematik ausführlich in den News- und Magazinsendungen und bei rtl.de. Dabei wird die Wochenserie «Klimaretten für Anfänger» mit Maik Meuser und Kinder-Reportern von («Guten Morgen Deutschland» und «Punkt 12» ins Programm genommen. Außerdem präsentiert Nazan Eckes am 4. Oktober um 22:35 Uhr ein «Extra Spezial», das anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von Greenpeace International auf die größten Erfolge zurückblickt und fragt, wie es nach dem PR-Supergau bei der Fußball-EM jetzt weitergeht. Auf TVNow wird die Greenpeace-Doku bereits vorab abrufbar sein.Für VOX reist Robert Marc Lehmann am 5. Oktober durch Deutschland, um für die Doku «Mission Erde Spezial - Wie gut ist unser Wasser?» herauszufinden, wie viel Leben noch in den hiesigen Gewässern steckt. ntv setzt neben einer neuen Ausgabe des «Klima Update Spezial» (4. Oktober, um 16:15 und 23:15 Uhr) auf diverse thematisch passende Dokus, darunter «Retouren-Wahnsinn – Die dunkle Seite des Onlinehandels» (4. Oktober, 20.15 Uhr) und zwei Folgen von «Wunderwelt Ozean» (6. Oktober, ab 20.15 Uhr) in deutscher Erstausstrahlung sowie «Day Zero – Kampf ums Wasser» (6. Oktober, 22.10 Uhr) als Free-TV-Premiere. Um das Thema Wasserqualität und Meeres-Verschmutzung durch Plastikmüll geht es am 9. Oktober um 17:30 Uhr in der Nitro-Eigenproduktion «Die Ostseetaucher - Einsatz unter Wasser». RTLZWEI geht in einem Beitrag bei «Grip – Das Motormagazin» am 10. Oktober um 18:15 Uhr um die Frage, was der beste Antrieb der Zukunft sei – Wasserstoff oder Elektro.In den Spartensender GEO Television und Super RTL wird das Thema ebenfalls aufgegriffen. GEO zeigt unter anderem die Deutschlandpremiere von «Die Donau – Durch Vergangenheit und Gegenwart» am 9. Oktober um 20:15 Uhr. Der Kinder-Sender setzt am 8. Oktober zur besten Sendezeit auf «Asterix – Operation Hinkelstein» und ab November dann auf den Serien-Ableger «Idefix und die Unbeugsamen», in dem der clevere Hund an Obelix‘ Seite klugen und vor allem nachhaltigen Tipps gibt. Alle Nachhaltigkeitsinhalte werden auf TVNow auf einer Sonderseite gebündelt.Bei RTL-Streamingdienst steht ab dem 4. Oktober zudem die UFA-Documentary-Produktion «Sturmfahrt – Boris Herrmann auf der härtesten Segelregatta der Welt» zum Abruf bereit. Der Film begleitet in exklusiven Bildern Deutschlands erfolgreichsten Segler und engagierten Umweltschützer Boris Herrmann bei der Vendée Globe, bei der er 80 Tage allein auf hoher See verbringt. UFA Serial Drama hat das Thema Wasserknappheit zudem in die Storyline ihrer RTL-Soap «Alles was zählt» eingebaut. Bei der Podcast-Plattform Audio Now reihen sich diverse thematisch passende Podcasts ein, darunter «GEOlino», «Fangen wir an», «P.M. Schneller schlau» oder «Peter und der Wald». Der täglich Morgen-Podcast «heute wichtig» stellt zudem Gesichter der Nachhaltigkeitswoche vor.