Quotencheck

In den Monaten Juli und August strahlte sixx die achte Staffel des Formats aus.

Da der Frauensender sixx bisher noch nicht im Programm hatte, beschloss man, sich die Rechte zu sichern und die 22 Episoden am Freitagabend im Dreierpack auszustrahlen. In den Vereinigten Staaten von Amerika liefen die Episoden in den Jahren 2017 und 2018 und erzielten bis zu 1,70 Millionen Fernsehzuschauer. Die Bravo-Show gehört zu «The Real Housewives»-Spin-Off, das neben Orange County auch Ableger von New York City, Atlanta, New Jersey, D.C., Miami, Potomac, Dallas und Salt Lake City hat. Darüber hinaus lizenzierte NBCUniversal die Show in viele Länder und stellte von den amerikanischen Versionen noch einzelne Ableger her.Am Freitag, den 9. Juli 2021, startete die achte Staffel der Beverly-Hills-Serie in Deutschland. sixx erreichte mit den Episoden „Kurztrip nach Vegas“, „Diva Las Vegas“ und „Böse Frauen“ im Durchschnitt 0,10 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei wenig berauschenden 0,4 Prozent. Mit etwa 40.000 jungen Zuschauern sicherte sich der Frauensender einen weit unterdurchschnittlichen Marktanteil von 0,7 Prozent.Doch sieben Tage später sah es für „Böse Frauen“, „Stromausfall“ und „Wer sagt die Wahrheit“ nicht besser aus. Lediglich 0,07 Millionen Zuschauer entschieden sich am 16. Juli für die Doku-Soap beim Sender sixx , sodass der Marktanteil bei 0,3 Prozent lag. Bei den jungen Menschen halbierte sich das Interesse auf 0,02 Millionen, der Marktanteil belief sich auf 0,3 Prozent.Mitte Juli erzielten die drei Episoden 0,6 Prozent Marktanteil, wobei die Werte völlig unterschiedlich ausfielen. Um 20.15 Uhr sorgte „Eine Überraschungsparty für PK“ für 0,2 Prozent, um 21.10 Uhr verbuchte „Drei Zicken“ 0,7 Prozent und um 22.00 Uhr kam „Streit im Strandhaus“ auf 1,0 Prozent. Die Reichweiten wuchsen von 0,05 auf 0,09 Millionen.Ende Juli kamen drei weitere Geschichten auf 0,06 Millionen Zuschauer, der Marktanteil bei den ab 3-Jährigen blieb mit 0,3 Prozent zum dritten Mal stabil. 0,04 Millionen Umworbene waren dabei, der Marktanteil belief sich auf 0,7 Prozent. In den darauffolgenden Wochen waren die Werte im Übrigen nicht besser und schwankten nur leicht.Die achte Staffel von «The Real Housewives of Beverly Hills» erreichte im Durchschnitt 0,06 Millionen Fernsehzuschauer, wovon 0,03 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 0,3 Prozent, bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern verbuchte der Sender sixx nur katastrophale 0,6 Prozent.