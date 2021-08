Sky dreht «A Town Called Malice»

England

Neben der Familiensaga stellte das Unternehmen sieben Dokumentationen vor.

Die Verantwortlichen von Sky enthüllten beim Edinburgh TV Festival gleich mehrere neue Serien. Unter anderem eine Serie über Barbara Parker, bei der Gemma Arterton die Hauptrolle übernimmt. Der Sender verkündete auch, eine Familiensaga, die an der Costa Del Sol in den frühen 1980ern spielt.Die Serie folgt den Lords, einer Familie von Kleinganoven aus dem Süden Londons, die in der kriminellen Nahrungskette ganz unten angekommen sind. Und darüber sind sie nicht glücklich. Die Besetzung steht noch nicht fest, aber die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen und bis 2022 in London und Spanien laufen. Die Serie ist eine Koproduktion zwischen Vertigo Films, Sky Studios und Rogue State und wird von Nick Love («Bulletproof») entwickelt, der auch das Drehbuch für die Serie schreibt.Sky Nature dreht eine vierteilige Serie namensüber die Tierwelt Nordkenias, Sky History steuertbei. Die Doku-Reihe widmet sich den wenig bekannten Frauen Englands. Beim Sender Sky Crime wird esgeben, die Serie erzählt die Geschichte von Crystal Hunnisett.- «The Devil's Advocate», der die seltsame Geschichte von Giovanni di Stefano aufdeckt, der ohne jegliche juristische Qualifikation zu einem berüchtigten Strafverteidiger aufstieg.- «Red Elvis» erzählt die vergessene Geschichte von Dean Reed - einem Amerikaner, der auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges in den Osten überlief und im Sowjetblock zum Superstar wurde.- «The Billion Dollar Scoundrel» (Arbeitstitel) untersucht die Geschichte von Allen Stanford, der Milliarden von Dollar verdiente und sein Vermögen nutzte, um die englische Cricket-Mannschaft zu einem einmaligen Spiel gegen die Westindischen Inseln zu locken, bei dem der Sieger alles bekommt. - «Hijacked: Flug 73» erzählt die Geschichte der Stürmung und Entführung des Pan-Am-Flugs 73 durch palästinensische Terroristen.