Union Berlin holt bis zu 2,7 Prozent Marktanteil

Quotennews

Das Spiel holte bei Nitro zwar akzeptable Werte, aber für König Fußball waren die Reichweiten nicht wirklich beeindruckend.

Der Weg in die UEFA Conference League ist für manche Vereine durchaus kompliziert. Für die neue Liga, deren Attraktivität nicht gerade hoch ist, qualifizierte sich der finnische Verein Kuopion PS, der die ersten drei Qualifikationsrunden im Juli und August überstanden hatte. In der vergangenen Woche verlor das Team von Jani Honkavaara gegen den 1. FC Union Berlin mit 0:4. In dieser Woche setzte Nitro auf das Rückspiel, das torlos endete.Die Partie, die schon im Vorfeld entschieden war, lockte mit der ersten Halbzeit 0,59 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren an. Der Marktanteil des Unentschiedens lag bei 2,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährgen wurden um 20.15 Uhr 0,13 Millionen Zuschauer gemessen, der Marktanteil belief sich auf mäßige 2,0 Prozent. Bereits um 21.05 Uhr wurde die zweite Hälfte angepfiffen, die insgesamt auf 0,69 Millionen Zuschauer und 2,8 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Leuten verbuchte Nitro 0,17 Millionen, der Marktanteil lag bei 2,7 Prozent.Im Anschluss setzte Nitro auf drei Episoden der Fernsehserie. Die Episoden unterhielten ab 22.30 Uhr 0,20, 0,20 sowie 0,12 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 1,2, 1,8 respektive 1,6 Prozent. Bei den Umworbenen sicherte sich der Unterhaltungssender 0,04, 0,03 sowie 0,02 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden 0,9, 1,2 und 1,1 Prozent ermittelt.