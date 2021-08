Discovery+ stellt seinen ersten Film vor

US-Fernsehen

Der Streamingdienst von Discovery hatte ansonsten nur Archivware im Angebot.

Discovery+ und sein Schwesterunternehmen Food Network werden in diesem Jahr im Geschäft der Weihnachtsfilme mitmischen. Food Network hat die Produktion seines allerersten Films mit Drehbuch,, abgeschlossen, der nicht auf dem linearen Kabelkanal, sondern auf Discovery+ ausgestrahlt wird. Bislang setzte der Streamingdienst auf Archivware und erreichte damit in den Vereinigten Staaten von Amerika rund 15 Millionen Abonnenten."Es war schon lange ein Traum von uns, dies zu tun", so Finch gegenüber ‚Variety‘. "Wir haben nicht nur die Discovery+-Plattform, auf der wir den Film zeigen können, sondern auch riesige Kabelnetze und digitale Plattformen, die wir nutzen können, um den Film in großem Stil zu promoten. Jetzt, wo wir Discovery+ haben, ist das die perfekte Gelegenheit, unsere Nischeninhalte zu erweitern", so Finch. "Es ist eine großartige Gelegenheit, in neue und andere Formen von Inhalten vorzudringen und unsere Zuschauerbasis zu nutzen.""Es hat so viel Spaß gemacht, bei «Candy Coated Christmas» mitzuwirken; er hatte all die magischen Elemente, die Weihnachtsfilme so besonders machen", sagte Ree Drummond, die auch als Moderatorin durch «The Pioneer Woman» führt. "Meine anfängliche Nervosität, bei diesem Projekt mitzumachen, war wie weggeblasen, als ich in die süße, charmante Welt von Peppermint Hollow eintauchte.“