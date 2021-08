3 Quotengeheimnisse

Der Fernsehsender VOX fuhr um 02.15 Uhr richtig gute Werte ein. Wieso? Weil «Medical Detectives» lief.

1998 und 2012 wurden zwei Spielfilme über Commander Hamilton gedreht, jetzt gibt es eine Fortsetzung in Serienform. Die zweite Folge der deutsch-französischen Fernsehserie holte am Montag 1,85 Millionen Zuschauer und 11,3 Prozent. Es sahen nur 0,17 Millionen junge Zuschauer zu, sodass der Marktanteil mit 4,0 Prozent schlecht ausfiel. Die Wiederholungen in der Nacht auf Mittwoch holten 6,4, 3,5 und 3,0 Prozent bei den jungen Zusehern, bei allen Menschen wurden 7,5, 5,8 und 5,0 Prozent ermittelt.Der Fernsehsender ProSieben wiederholt derzeit die US-amerikanische Comedy, die im Jahr 2016 und 2017 beim Fernsehsender ProSieben ausgestrahlt wurde. Das Format über den Abenteuerreporter Jack Gordon holte in der Nacht auf Dienstag zwischen 03.25 und 04.25 Uhr nur 0,10 und 0,07 Millionen Zuschauer. Da nur ganz wenige Menschen nachts die Flimmerkiste betrieben, fuhr man mit 0,08 sowie 0,06 Millionen Umworbenen passable 10,8 und 9,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein.Mit der Crime-Doku verzeichnete der Fernsehsender VOX in der Nacht auf Dienstag fantastische Reichweiten. Die drei Episoden erlangten 0,40, 0,46 und 0,44 Millionen Zuschauer, sodass man auf 12,5 und 14,8 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Menschen fuhr man 0,12, 017 und 0,20 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile lagen bei 7,1, 14,6 und 20,0 Prozent. Nur «Goodbye Deutschland! Die Ausanderer», «Das perfekte Dinner» und «First Dates» holten am Montag bei VOX höhere Reichweiten bei den 14- bis 49-Jährigen.