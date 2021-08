«The Witcher»-Autorin übernimmt «The Things About Pam»

US-Fernsehen

Die bisherige Showrunnerin Jessika Borsicsky verließ das Projekt aufgrund von kreativen Differenzen.

Die Autorin Jenny Klein, die auch Episoden von «The Witcher» verfasst, wird neue Showrunnerin der Podcast-Verfilmung. Klein verfasste auch Skripte für «Supernatural» und «Jessica Jones» und ersetzt somit Jessica Borsicsky, die unter anderem an «House of Lies» arbeitete. Der offizielle Trennungsgrund seien „kreative“ Differenzen.Der von Blumhouse, NBC News Studios und Big Picture Co. produzierte Film «The Thing About Pam» basiert auf dem Mord an Betsy Faria im Jahr 2011, der zur Verurteilung ihres Mannes Russ führte, obwohl dieser darauf bestand, sie nicht getötet zu haben. Seine Verurteilung wurde später aufgehoben. Dieses brutale Verbrechen setzte eine Kette von Ereignissen in Gang, die einen teuflischen Plan aufdeckten, in den Pam Hupp, gespielt von Renée Zellweger, tief verstrickt war.Der Fall Faria wurde in mehreren Folgen von «Dateline NBC» behandelt und wurde zu einem der beliebtesten Themen, die jemals in der Sendung behandelt wurden. Der Fall wurde auch im Podcast "The Thing About Pam" (2019) behandelt, der nach wie vor zu den an den häufigsten heruntergeladenen Podcasts auf iTunes gehört.