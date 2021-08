«RTL Topnews»: Brainpool produziert neue Satire-Show für RTL

TV-News

RTL hat für den 23. September den Start einer neuen Comedy-News-Show angekündigt, die immer donnerstags ab 23:15 Uhr auf Sendung geht. In der Sendung, die wie eine Talk-Show aufgebaut ist, ist Sarah Valentina Winkhaus als Moderatorin aktiv, die Comedians wie Ilka Bessin, Faisal Kawusi, Özcan Cosar, Bastian Bielendorfer, Till Reiners sowie wechselnde Gäste im Studio begrüßt. Die Komiker sollen die Nachrichten der Woche in satirischer Weise besprechen.RTL verspricht schon jetzt „starke Haltungen und ungefilterte Meinungen“. Die Diskussionen sollen zudem „ganz ohne Gefasel, Floskeln und Blabla“ auskommen. Das Konzept der Sendung sieht vor, dass Winkhaus zunächst die Top-News der Woche präsentiert, die dann von einem vierköpfigen Talk-Panel besprochen werden. Dabei geht es um Themen der Zeit und die aktuelle Nachrichtenlage aus Politik, Sport und Gesellschaft. Zusätzlich soll es Einspieler geben, in denen das Ensemble mit zahlreichen weiteren deutschen Comedians, Themen aufgreift, „die die Gemüter erregen“.News-Host Sarah Valentina Winkhaus beschreibt «RTL Topnews» als „die wahrhaftigste Comedy-News-Show seit es Lügenpresse gibt“. Produziert wird das wöchentliche Programm von Brainpool. Executive Producer ist Andreas Pützer und Creative Producer Dominique Curtis Daly. Head-Autoren sind Joy Chun und Adrian Draschoff. Executive Producer seitens RTL sind Nico Rossmann, Cedric Theisen und Dörte vom Berg unter der Leitung von RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner.