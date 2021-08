Baerbock zieht am späten Abend nicht

Quotennews

Die Kanzlerkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen war am Dienstag bei RTL zu Gast.

RTL-Chef Henning Tewes setzte am späten Dienstagabend auf. Die sogenannten Townhall-Gespräche waren in den vergangenen elf Jahren keine Zuschauermagnete. Beispiel Bundeskanzlerin Angela Merkel: Im Jahr 2009 schauten am späten Sonntagabend 1,55 Millionen Zuschauer zu, vier Jahre später waren am frühen Sonntagabend 2,89 Millionen Zuschauer dabei. Vor vier Jahren kehrte RTL zum späten Sonntagabend zurück und erntete 2,13 Millionen Zuschauer.Bei den 14- bis 49-Jährigen waren diese Formate immer sehr unerfolgreich. Also große Hoffnungen dürften sich die Verantwortlichen bei RTL nicht gemacht haben, mit Bündnis 90/Die Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock fantastische Werte einzufahren. Lediglich 0,55 Millionen Zuschauer ab drei Jahren waren dabei, der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum bei 3,9 Prozent. Bei den jungen Zuschauern standen 0,19 Prozent auf der Uhr, der Marktanteil belief sich auf katastrophale 5,3 Prozent.Die Dienstage laufen fürnicht gut. Die Sendung mit Jan Hofer verzeichnete 1,04 Millionen Zuschauer, Ausgabe sechs erreichte 5,1 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Zuschauern fuhr man 0,37 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil sorgte für 7,5 Prozent.