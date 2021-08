Niedrigster «Promi Big Brother»-Marktanteil in dieser Staffel

Quotennews

Am Dienstag gab es eine weitere Live-Show um 20.15 Uhr zu sehen, die aber gar nicht mehr überzeugen konnte.

Rund vier Stundenservierte Sat.1 seinen Zuschauern am Dienstagabend. Keine Frage: Das Format hat eine Fanbase, aber aufgrund der immer ausgeweiteten Sendezeiten fallen die Reichweiten. Zuletzt kam man vor zwei Jahren auf mehr als eine Million 14- bis 49-Jährige, bislang war das höchste der Gefühle 0,67 Millionen junge Menschen.Dennoch sind die Marktanteile fast immer im grünen Bereich – aber am Dienstag. Die Ausgabe erreichte 1,23 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, Jochen Schropp und Marlene Lufen lockten 4,9 Prozent der Menschen an. Bei den jungen Leuten standen dieses Mal 0,44 Millionen auf der Uhr, die Fernsehstation sicherte sich einen Marktanteil von leicht unterdurchschnittlichen 7,5 Prozent.Im Anschluss gab es eine weitere Aftershow-Ausgabe. Diese verzeichnete 0,65 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil der EndemolShine-Germany-Produktion lag bei 4,6 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man 0,18 Millionen ein, der Marktanteil sorgte für 5,0 Prozent.