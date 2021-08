«Bauer sucht Frau International» kratzt an der Drei-Millionen-Marke

Quotennews

Bei den Quoten musste das Kuppel-Format aber teils deutliche Abstriche verkraften.

Bei RTL ging am Montagabend die dritte-Folge auf Sendung. In der vergangenen Woche schaffte das von Inka Bause moderierte Format sogar den Sprung über die Drei-Millionen-Marke und erzielte in der Umworbenen Zuseherschaft ordentliche 12,8 Prozent. Diesmal reichte es für 2,99 Millionen Zuschauer, was einem Gesamtmarktanteil von 11,2 Prozent entsprach und damit 0,3 Prozentpunkte weniger als vor einer Woche. In der werberelevanten Gruppe lag die Reichweite bei 0,72 Millionen, es stand eine Sehbeteiligung von ausbaufähigen 11,1 Prozent zu Buche.Im Anschluss startete das neue News-Formatin seine zweite Sendewoche. Jan Hofer behielt ab 22:15 Uhr noch 1,84 Millionen Interessierte – nach der Premiere der zweitbeste Wert. Daraus ergab sich ein Gesamtmarktanteil von soliden 8,7 Prozent. Aus der Zielgruppe blieben noch 0,46 Millionen dran. RTL verzeichnete einen Marktanteil von 8,8 Prozent, was einen halben Prozentpunkt über dem Schnitt der ersten vier Ausgaben anzusiedeln ist.Am Nachmittag macht das neugestaltete Programm weiterhin Probleme. Die 16:45-Uhr-Ausgabe vonverfolgten am dritten Montag weiterhin weniger als eine halbe Million Zuschauer. Insgesamt schalteten nur 0,44 Millionen Zuschauer ein. RTL kam mit dieser Reichweite am Markt nur auf miese 4,1 Prozent bei allen und 5,6 Prozent in der Zielgruppe.lag im Anschluss in etwa gleich auf. Mit 0,46 Millionen Zuschauern lagen die Einschaltquoten bei 4,0 respektive 5,7 Prozent.